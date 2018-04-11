Rus oligarklarına yaptırımlar, ABD’li alüminyum şirketlerine yaradı

ABD’nin Rus şirketlere yönelik yaptırım listesi açıklaması sonrası dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal, ‘İran modeli bir savunma planı’na geçerken ABD’li metal şirketlerinin hisseleri de artışını sürdürüyor

ABD'nin Rus bürokratlara ve şirketlere yönelik yaptırım listesini açıklamasıyla birlikte Rus oligarklar uluslararası piyasalarda büyük darbe alırken, ABD'li şirketlerin hisselerinde artış sürüyor.

Rus alüminyum devi Rusal da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tartışmaların odağında dünyanın ikinci büyük alüminyum üreticisi Rusal'a uygulanan yaptırımların Amerikan alüminyum endüstrisine çifte yarar sağlayacak olması yer alıyor. ABD'nin alüminyum ihracatına uygulayacağı vergilendirme yerli üreticilerin rekabette avantajlı duruma gelmesini sağlayacak.

ABD Hazine Departmanı'nın Rusal'a ve Oleg Deripaska'yla ilişkili diğer yedi firmaya uyguladığı yaptırımdan en çok fayda sağlayan Amerikalı şirketlerin Alcoa Corp. ve Century Aluminum Co. Olması bekleniyor.

HİSSELERDE YÜZDE 17 ARTIŞ

Londra Metal Borsası’nda alüminyum fiyatlarının Mart sonlarında artmasıyla birlikte bahsi geçen iki ABD'li şirketin hisseleri yüzde 17'den fazla arttı. Dün Londra Metal Borsası’nın 17 Nisan'dan itibaren Rusal metallerinin kullanımının engelleneceğini açıklamasının ardından da hisseler artmaya devam etti.

Rusal, ABD'ye yıllık 700 bin ton alüminyum gönderiyordu. Amerikalı bir araştırmacı, daha önce durdurulmuş üretim mekanizmaları yeniden çalıştırılırsa ABD’nin 753 bin ton daha alüminyum üretebileceğini ancak bunun bir yılı alacağını söylüyor.

Öte yandan ABD’de alüminyum fiyatı pound başına 18,4 sentten 19,5 sente yükseldi.

RUSAL'DAN ACİL DURUM PLANI

Yaptırımlarla birlikte Rus alüminyum devi Rusal müşterilerinden dolar yerine avro ile ödeme yapmalarını isteyerek acil durum planını devreye soktu.

Plan, birkaç yıl önce dolarla fiyatlandırılan ürünleri altın, petrol ve Japon yeni ile ödemeye başlayan İran örneğinden yola çıkıyor.

Rusal'ın hissedarlarından biri "Rusal İran modeli bir savunma planını başlattı" dedi.

Üst düzey yöneticilerden biriyse Avrupa'da avro ödemesiyle anlaşma yapılabilen çok sayıda banka olduğunu, Rusal'ın müşterilerinin ödeme şeklini değiştirdiğini, ancak bunun zaman aldığını belirtti.

Dünyanın ikinci büyük alüminyum üreticisi Rusal'ın hisseleri iki günde yüzde 34'ten fazla değer kaybetti.

Fransız banka BNP Paribas'nın 2015'te ABD'nin Sudan, Küba ve İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği iddialarından sonra 8,9 milyar dolar ödeme yapması, metal ticaretiyle ilişkili bankaları daha dikkatli davranmaya itiyor.