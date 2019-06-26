Rus oligark Abramovich neden 'hayırsever' oldu?

Rus oligark Roman Abramovich, Yahudi Ajansı’na (Jewish Agency) antisemitizm ile mücadele için beş milyon dolar bağışladı. Bu bağış ajansın aldığı en yüksek bağış olduğu belirtildi.

Rus oligark Roman Abramovich, Yahudi Ajansı’na (Jewish Agency) "antisemitizm ile mücadele" için beş milyon dolar bağışladı. Bu bağışın ajansın aldığı en yüksek bağış olduğu belirtildi.

İngiliz Premier Lig’deki Chelsea futbol takımının sahibi olan ancak İngiltere vizesini yenilemekte sorun yaşayan Abramovich, 2018 yılının Mayıs ayında İsrail vatandaşı olmuştu. Abramovich’in takımı bu dönemde "antisemitizm ile mücadele" etkinliklerine katılmaya başlamış, tüm oyuncularını Auschwitz Ölüm Kampını ziyarete göndermişti.

Abramovich’in toplam varlığının 13 milyar dolar civarı olduğu tahmin ediliyor. Abramovich’in dünyanın farklı ülkelerindeki Yahudi kurumlarına da yaklaşık 2 milyar dolar bağışladığı belirtiliyor.