Rus hava üssüne İHA’yla iki saldırı girişiminde bulunuldu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, Suriye’de Hmeymim askeri hava üssünde bir İHA düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Rus askerlerin geçtiğimiz gece Hmeymim Hava Üssü yakınlarında militanlara ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürdüğünü belirtti. İHA’nın standart uçaksavar silahlarla vurularak hava üssüne yakın mesafede düşürüldüğünü dile getiren Tsigankov, yaralı veya maddi zararın olmadığını, üssün planlı bir modda çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz geceki saldırının ardından, bu sabah da kuzey-batı istikametinden gelerek Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan bir İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi. İkinci girişimde de insanı veya maddi bir zarar meydana gelmedi.