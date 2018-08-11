Rus Hava Kuvvetleri'nden İdlib yakınlarına hava saldırısı

Rus Hava Kuvvetleri dün Halep'in batı kırsalında İdlib yakınlarında bulunan Urum El Kübra'da cihatçılara karşı hava saldırısı düzenledi. Öte yandan Suriye ordusunun karadan İdlib'e doğru harekete geçtiği bildiriliyor.

Rus Hava Kuvvetleri'nin dün Suriye'de Halep'in batı kırsalında, İdlib yakınlarındaki Urum El Kübra'da cihatçılara karşı geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Al Masdar'ın haberine göre, Rus Hava Kuvvetleri Cuma günü uzun süredir ilk kez bölgedeki cihatçılara karşı güçlü bir hava saldırısında bulundu.

Askeri bir kaynağın bildirdiğine göre, Rus savaş uçakları bölgede bir silah deposunu ve Urum El Kübra'da Türkiye'nin desteklediği Suriye Tahrir Cephesi'ni hedef aldı. Silah deposunun vurulmasının ardından gerçekleşen patlamada deponun ve cihatçılara ait karargahın tamamen yok edildiği de gelen bilgiler arasında.

RUSYA AYLAR SONRA İLK KEZ SALDIRDI

Hava saldırısı Rus Hava Kuvvetleri'nin Halep'in batısında aylar sonra düzenlediği ilk büyük saldırı olma özelliğini taşıyor. Rus savaş uçakları, stratejik Halep-Şam Otoyolu yakınlarındaki TSK varlığı nedeniyle bölgedeki saldırılarını durdurmuştu. Urum El Kübra, İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde bulunuyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin cihatçılara ait mevzilerin koordinatlarını elde ettikten sonra saldırdığı ifade ediliyor.

Öte yandan Rusya'nın hava saldırılarının ardından Suriye ordusunun da karadan İdlib'e doğru harekete geçtiği belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Cuma günü helikopterler ve savaş uçaklarından atılan onlarca bombanın Hama, İdlib ve Halep kırsalını vurduğu, saldırılarda en az 29 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada saldırıların Rus uçaklarınca gerçekleştirildiği ifadesine yer verilmedi.