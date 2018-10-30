Rus güvenlik güçleri Tataristan'da 18 IŞİD üyesini yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Tataristan'da saldırı hazırlığındaki 18 IŞİD üyesini yakaladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 18 kişiyi IŞİD'le bağlarını tespit ettikten sonra yakaladı.

Tataristan'da yakalanan IŞİD üyelerinin "yüksek etkili" saldırılara hazırlandıkları belirtiliyor.

Sputnik'in haberine göre IŞİD hücresi Rusya'da saldırı gerçekleştirdikten sonra Suriye'ye gitmeyi planlıyordu.

FSB'nin bu yılın başından beri 15 saldırıyı engellediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılsa 18 "büyük saldırı" durdurulmuş, 56 cihatçı hücresi çökertilmişti.

Suriye'ye Rusya'dan gelen çok sayıda cihatçı olduğu biliniyor. Bu cihatçıların bir bölümünün Rusya'ya geri döndüğü ve burada eylem yapmak istediği söyleniyor.