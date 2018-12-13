Rus general: ABD işgali yüzünden mültecilere yardım ulaştırılamıyor

Rus General Mizintsev, ABD’nin Suriye’nin güneybatısındaki üssü olan El Tanf bölgesini işgal ettiğini belirterek bölgede 6 bin militanın serbest bir şekilde dolaştığını kaydetti. Rus General işgal yüzünden Rukban mülteci kampına yardım ulaştırılamadığını söyledi.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev, Suriye'de ABD üssünün bulunduğu El Tanf bölgesinde 6 bin militanın serbest bir şekilde dolaştığını söyledi. ABD’nin bölgeyi işgal ettiğini belirten Mizintsev, işgal yüzünden Rukban mülteci kampına yardım ulaştırılamadığını kaydetti.

Rusya’da yapılan, Suriyeli mültecilerle ilgili toplantında konuşan Mizintsev, ABD’nin üs olarak kullandığı 55 kilometrekarelik bölgede 6 bin silahlı militanın serbest halde dolaştığını ifade etti.

El Tanf'ı "şeytanın son kalesi" olarak adlandıran Mizintsev, ABD'nin sıradan Suriyeliler açısından bir korku ve adaletsizlik ortamı yarattığını söyledi.

TASS'ın haberine göre Rus general, "Bir kez daha burada vurgulamak istiyorum; Rukban, ABD tarafından yasadışı yollarla işgal ediliyor. Buradaki Suriyelilerin içinde bulundukları koşullar tamamen ABD’nin sorumluluğundadır" dedi.

ABD'nin El Tanf'ta 55 kilometrelik bir alanı kapsayan askeri üssü, Suriye-Irak sınırında bulunuyor. Üste ABD özel kuvvetleri ve desteklediği güçler 2016 yılından bu yana IŞİD saldırılarına karşı konuşlandırılıyor.

Bölgede bulunan Rukban mülteci kampında 50-60 bin mülteci barınıyor. Ürdün’ün 2016 yılında Irak ile sınır kapılarını kapatması nedeniyle buradaki mültecilerin evlerine dönmeleri olanaksızlaşıyor.