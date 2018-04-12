Rus gemileri Suriye kıyılarında tatbikatta

Rus donanma gemilerinin Suriye kıyılarında tatbikat yapacağı açıklandı.

Rus Donanmasına ait gemilerin 11 Nisan'dan başlayarak Suriye kıyılarına yakın yerde tatbikat yapacağı, uluslararası havacılık personeli bildirimi (NOTAM) ve denizciler için seyir uyarılarını takip edecekleri kaydedildi.

Eğitim alanının Akdeniz'in uluslararası sularında bulunduğu kaydedildi.

Rus Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz'deki daimi operasyonel bağlantısının bir parçası olarak, Karadeniz Deniz Filosu'nu sağlayan yaklaşık 15 savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında, denizaltıların yanı sıra Kalibre seyir füzeleri Fırkateynler Admiral Grigorovich ve Admiral Essen'in taşıyıcıları yer alıyor.