Rus enerji şirketlerinden Suriye keşfi

Rus enerji şirketleri, Suriye'de keşif çalışmalarına başladı.

Rusya Enerji Bakanlığı'nın duyurusuna göre Rus enerji şirketleri Suriye'de keşif çalışmalarına ve termik elektrik santralleriyle ilgili çalışmalara başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus şirketleri, Suriye açıklarında enerji üretmek için keşif çalışmalarına başlamış bulunuyor. Bakanlık, Suriye'deki enerji projelerine STG-Engineering, Zarubejneft, Zarubejgeologiya, Tehnopromeksport gibi Rusya'nın önde gelen şirketlerinin ilgi gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın Suriyeli partnerleriyle yeraltı kaynaklarını, petrol rafinelerini, altyapı unsurlarını yeniden devreye alma imkanını araştırdığını kaydeden bakanlık, keşif çalışmalarının karada ve denizde devam ettiğini ifade etti. Suriye için elektrik enerjisi alanındaki önceliğin kentler ve büyük yerleşim birimleri için kesintisiz elektrik tedarikini sağlamak olduğunun da altını çizen Enerji Bakanlığı, "Rus şirketleri, ülkedeki termik elektrik santrallerinin modernizasyonuna yönelik projelerde yer alıyor" diye ekledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Suriyeli mevkidaşı Muhammed Zuheyr Harbutlu, şubat ayında enerji alanındaki işbirliği için 2018 Yol Haritası'nı imzalamıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yol haritası, Suriye'deki enerji tesislerinin onarımı, modernizasyonu ve yenilerinin yapımı ile ilgili stratejik öneme sahip projelerin aşamalı olarak hayata geçirilmesini öngörüyor" denmişti.

