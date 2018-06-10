'Rus ekonomisi yeni G7 yaptırımlarına hazır'

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Rusya'nın 'G7'nin getireceği olası yeni yaptırımlara hazır olduğunu' söyledi.

Rusya meclisi uluslararası ilişkiler komitesi başkan yardımcısı milletvekili Vladimir Dzhabarov, Rus ekonomisinin G7 ülkelerinin yeni olası yaptırımlarına hazır olduğunu söyledi.

Dzhabarov, "Rusya ve ekonomisi uzun süredir yeni yaptırımlara hazırlanmakta, ne olursa olsun kayıp yaşayacağımızı düşünmüyoruz" diye konuştu.

Rus milletvekili "bizi istikrarsızlık yaratmakla suçluyor, ancak Rusya IŞİD'e karşı savaşmasaydı bölgede çöküş yaşanacaktı. İstikrarsızlığı yaratan G7'nin kendisi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın zirveye geri gelmesini ve G8 formatına dönüşü savunmuştu, ancak bu öneri diğer ülkeler tarafından kabul edilmedi.