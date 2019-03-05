Rus Büyükelçi'den ABD'ye füze uyarısı

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Avrupa'ya füze yerleştirirse, Rusya'nın menzili Avrupa'nın tamamını kapsayacak füzeler konuşlandıracağı uyarısında bulundu. Rusya Başbakanı Medvedev de ABD nükleer silahlarını kendi topraklarına götürdüğünde Avrupa’da herkesin kendisini daha huzurlu hissedeceğini söyledi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington'daki Stimson Merkezi'nde yaptığı konuşmada ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararından dolayı büyük endişe duyduklarını, ABD'nin böylece Avrupa'daki müttefiklerinin topraklarına füzeler konuşlandırabileceğini belirtti.

'INF'NİN ABD'NİN GÜVENLİĞİYLE İLGİSİ YOK, AVRUPA KAYBEDECEK'

Sputnik’in aktardığına göre Antonov, "Bu çok önemli bir mesele, zira INF'yi henüz imzalamadığımız 1987 öncesindeki döneme dönebiliriz. Taktik nükleer silahlardan, orta ve düşük menzilli füzelerden bahsettiğimizde Rusya ve Avrupa ülkelerinin güvenliği söz konusu. INF'nin ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok, zira bahse konu sistemler ABD topraklarına ulaşamaz. Önemli olan INF'nin bozulmasından sonra kimin kaybedeceğini anlamak, ki bu da Avrupa ülkeleri" ifadelerini kullandı.

Antonov, "INF'den çıkmasının ardından ABD Avrupa'ya füze konuşlandırabilir. Bu durumda menzili Avrupa'nın tamamını kapsayan füzeler konuşlandırmak zorunda kalırız. Bundan kaçınmalıyız" dedi.

Antonov, Rusya ve ABD'nin terörle mücadelede işbirliği yapmasının gerektiğini de kaydetti.

MEDVEDEV: AVRUPA'DA ABD NÜKLEER SİLAHLARININ YERLEŞMESİNE İZİN VEREN ALTYAPI TASFİYE EDİLMELİ

Öte yandan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de Lüksemburg’u ziyareti sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Medvedev, Avrupa’daki ABD nükleer silahları altyapısının kaldırılması gerektiğine işaret etti.

TASS haber ajansının haberine göre, Medvedev, Luxemburger Wort adlı gazeteye yaptığı açıklamada “ABD’nin nükleer silahları ABD topraklarına döndüğünde herkes daha huzurlu olacak ve Avrupa’da bu silahların depolanmasına, bakımına ve yerleştirilmesine izin veren altyapı tasfiye edilecektir” dedi.

Medvedev bu konunun NATO’ya üye devletler tarafından nükleer silahların olası kullanımına ilişkin askeri tatbikatlarla da ilgili olduğunu belirterek bunun en çok da NATO ülkeleri açısından "gereksiz" bir kaygı nedeni olduğunu belirtti.

'KİMSEYİ TEHDİT ETMİYORUZ'

INF'den çekilme kararının ilk olarak ABD tarafından alındığına dikkat çeken Medvedev, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buna karşılık olarak Moskova’nın INF anlaşmasından doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını imzaladığını söyledi.

“Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kesinlikle kimseye saldırmayacağız ya da kimseyle çatışmayacağız” diyen Medvedev, “Nükleer konusunda bir şantaj girişimi uluslararası gerilimi artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Medvedev “Avrupa’da barış ve istikrar istiyoruz ve elbette NATO üye devletleriyle diyaloğumuzu sürdürüyoruz” dedi.

En modern ve etkili silahlara sahip olmak istediklerini belirten Medvedev, bunu saldırı için değil Rusya’nın savunması için istediklerini kaydetti.