Rus büyükelçi: Suriye’ye saldıracak ABD füzelerini ve atıldıkları yerleri vururuz

Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, Suriye’ye saldırması durumunda ABD’nin füzelerini vuracaklarını ve bu füzelerin fırlatıldıkları yerleri hedef alacaklarını söyledi.

Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, dün Lübnan’da bir televizyon kanalındaki demecinde ABD’nin Suriye’ye saldırması durumunda füzelerini ve fırlatıldıkları yerleri vuracaklarını söyledi.

Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonuna verdiği demeçte Rus büyükelçi, "Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığıyla ilgili olarak karşısında Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir" dedi.