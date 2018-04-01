Rus büyükelçi: Skripal saldırısını İngiliz istihbaratı yaptı

Rusya Büyükelçisi, Sergey Skripal'a yapılan saldırının ardından İngiltere istihbaratı olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, çifte ajan Sergey Skripal'a yapılan saldırının ardında İngiliz gizli istihbaratının olduğunu öne sürdü.

Yakovenko, "Bu provokasyon İngiliz gizli servisleri tarafından yapıldı. Bize bilgi vermiyorlar, bizimle işbirliği yapmıyorlar. Bu durum bize olayın gizli servisler tarafından düzenlenen bir provokasyon olduğu yargısını veriyor" dedi.

Rus büyükelçi İngiltere'nin bunu yapmasının sebebinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'den çıkış koşullarının üstünü örtmek istemesi ve Rusya'ya karşı halk ve meclis desteği sağlamak istenmesi olduğunu öne sürdü.

Sergey Skripal'ın Rus yapımı "Noviçok" sinir gazına maruz kaldığı öne sürülmüştü. İngiltere, Rusya'nın kanıtları paylaşma talebini kabul etmedi.