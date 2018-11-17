Rus bakan: Sırbistan Türk Akımı'na dahil edilebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan’ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine dahil edilebileceğini söyledi. Lavrov, Rus şirketlerin Sırp parnerleriyle büyük planları olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine dahil edilebileceğini söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da geçen hafta yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattının devamına katılımıyla ilgili belgelerin Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocakta gerçekleştireceği Belgrad ziyareti sırasında imzalanabileceğini söylemişti.



Sputnik'in aktardığına göre, Srpski Telegraf televizyonuna konuşan Lavrov, Gazprom gibi Rusya'nın önde gelen şirketlerinin Sırp partnerleriyle temas halinde olduğunu ve büyük planları bulunduğunu belirtti.

Enerjinin iki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanlarından olduğunu kaydeden Lavrov, şimdilerde Türk Akımı'nın Avrupa topraklarına uzatılması olasılığı üzerinde çalışıldığını söyledi.

'BENZER DURUMLARIN TEKRARLANMAMASINI İSTİYORUZ'

Lavrov, boru hattının Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a uzatılıp Avusturya'ya ulaştırılabileceğini ekledi.

"Güney Akımı'ndaki üzücü dersleri de göz önünde bulunduruyor, benzer durumların tekrarlanmamasını istiyoruz" diyen Rus bakan, çalışmalara başlamak için AB'den garanti almaları gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının tamamlanmasına ilişkin törene katılacak.

