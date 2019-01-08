Rus askeri polisi, Menbiç'te devriye faaliyetine başladı

ABD'nin çekilme kararı sonrasında Suriye ordusunun da asker gönderdiği Menbiç'te, Rus askeri polisinin bugün itibariyle devriye faaliyetlerine başladığı bildirildi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Suriye ordusunun da asker gönderdiği Menbiç'te, Rus askeri polisinin bugün itibariyle devriyeye başladığı bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus askeri polisi temsilcisi Yusuf Mamatov, Suriye'de görev yapan bir Rus askeri polis birliğinin Menbiç'te devriyelere başladığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mamatov, "Menbiç ve kırsalındaki güvenlik bölgelerinde bugün itibarıyla devriye faaliyetlerine başlandı. Hedefimiz, sorumluluk bölgesinde güvenliği sağlamak, durumu kontrol etmek ve silahlı oluşumları başka bölgelere kaydırmak" dedi.

Askeri polislerin ilk devriye güzergahının Menbiç yakınlarındaki güvenlik bölgesinin arka sınırı boyunca uzandığını kaydeden Mamatov, birliklerin kentin kuzey kesimindeki Melmiran, Acami, Elanlı, Elibafar yerleşimlerinde 20-30 kilometre kat ettiğini, güzergahın gelecekte düzenli olarak değiştirileceğini ifade etti.

Mamatov, askeri polislerin bölge sakinlerinden militanların işgal döneminden kalan silah depoları ve patlamamış havan mermileri hakkında bilgi aldığını sözlerine ekledi.

