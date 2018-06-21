Rum bakan: Türkiye'yi istikrara götürecek bir hükümet arzuluyoruz

Doğu Akdeniz’de süren doğalgaz tartışmaları hakkında konuşan Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin 'doğalgazı bela değil lütuf olarak düşünmesini' istedi, 24 Haziran seçimleri için Türkiye'yi ‘istikrara götürecek bir hükümet arzu ediyoruz’ dedi.

Doğu Akdeniz’de uzun yıllardır Türkiye ile Kıbrıs arasında ihtilafa sebep olan doğalgaz kaynaklarını "bölge devletlerini yakınlaştıran bir lütuf" olarak değerlendiren Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bunun Türkiye açısından Kıbrıs sorunun çözümü için bir teşvik de olabileceğini öne sürdü.

'TÜRKİYE MENFAATLERİNİ DÜŞÜNMELİ'

Türkiye'de yaklaşan 24 Haziran seçimlerine dair de konuşan bakan, "Türkiye'nin içişlerine karışmak istemiyoruz. Rum yönetimi, seçimlerde Türkiye'yi istikrara götürecek bir hükümet arzu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuya romantizm yerine mantık çerçevesinden bakmanın doğru olacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Hristodulidis, "Ancak gerçek, kendisinin de menfaatine olduğunu hissetmemesi halinde Türkiye'nin çözüme ilerlemeyeceğidir. Mantıklı düşünen bir Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünden kendisi için de ortaya çıkacak menfaati görebilir. Bu menfaatler AB ile de ilgili olabilir, enerji konularıyla veya bölgede geliştirilen işbirlikleriyle de" dedi.

'SEÇİMDEN SONRA ERDOĞAN'IN TAVRI DEĞİŞMEYECEK'

Kıbrıs sorununa dair görüşmelerin Türkiye’deki seçimlere bağlı olarak gelişeceğini söyleyen Hristodulidis, yakında bir adım atılabileceğinin sinyallerini verdi.

Rum bakan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in önerdiği çözüm planının geleceğiyle ilgili olarak, Guterres Çerçevesi’nin altı noktası üzerinde anlaşmaya varılmasını hedeflediğini ve bunun çözüm ihtimalini de bozulamayacak bir noktaya götüreceğini söyledi. Türkiye’nin seçimler nedeniyle "uzlaşmazlığını tırmandırdığını" belirten Hristodulidis, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının değişmesini beklemediğini belirtti.