Ruhani’den 'yaptırım' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım kararının ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran, dünya ve bölgesel aktörlerle Orta Doğu'da barışı sağlamak amacıyla ilişkilerini geliştirmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Ruhani , Rueters’da yer alan açıklamalarında ABD’nin uyguladığı yeni yaptırımları eleştirdi. Ruhani , “Biz her zaman diplomasi ve konuşmaya öncelik verdik ancak konuşmak dürüstlük ister. ABD , İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekildikten ve yaptırımları dayattıktan sonra bizimle görüşmek istiyor. Trump’ın konuşma isteği sadece Amerikan seçimleri ve İran’da kaos yaratmak içindir” açıklamasını yaptı.