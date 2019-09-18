Ruhani'den Suudilere: Sizi uyarmak için bir sanayi merkezini vurdular

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan İHA saldırısına ilişkin 'Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular' diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'de savaşı başlatan tarafın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen Ruhani, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli. Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan ABD'den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf ettiğinde 'kimse konuşmamalı' diyorlar ancak Yemen halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar" dedi.

Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Ruhani, zirvenin ülkeler arasındaki 'kolektif bir çabanın göstergesi' olduğunu belirtti.

ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ruhani, "ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkansız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum" diye konuştu.