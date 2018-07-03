Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Ruhani, İran’ın çıkarları korunduğu sürece dünya liderleriyle nükleer anlaşmaya saygı göstermeye devam edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını açıklamıştı.
ABD dışındaki Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri anlaşmanın devamından yana olduklarını belirtti.
İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarının geri dönüşünün etkisini dengelemek için yeni ekonomik önlemler sunmasını istedi.