Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'İran, çıkarları korunduğu sürece nükleer anlaşmaya saygı gösterecek' dedi.
Salı, 03 Temmuz 2018 15:07

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Ruhani, İran’ın çıkarları korunduğu sürece dünya liderleriyle nükleer anlaşmaya saygı göstermeye devam edeceğini açıkladı. 

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında 6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını açıklamıştı.

ABD dışındaki Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri anlaşmanın devamından yana olduklarını belirtti.

İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarının geri dönüşünün etkisini dengelemek için yeni ekonomik önlemler sunmasını istedi. 
 