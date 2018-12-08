Ruhani’den Batı’ya uyuşturucu ve terör sağanağı uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının ülkesinin uyuşturucu ve terörizmle mücadelesini zayıflatması durumunda Batı ülkelerinin ‘uyuşturucu, sığınmacı, bomba ve terörist’ sağanağına uğrayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırımları sonucu Tahran’ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zayıflarsa, Batı ülkelerinin “uyuşturucu, sığınmacı ve terörizm sağanağına uğrayacağını” söyledi.

Devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında Ruhani, “Yaptırımları dayatanları uyarıyorum, eğer İran’ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi etkilenirse uyuşturucu, sığınmacı, bombalar ve terörizm sağanağından korunamazsınız” ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya parlamento başkanlarının da katıldığı bir toplantıda konuşan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini “ekonomik terör” olarak niteleyerek, “Ekonomik terör bir ülkede ve o ülkeye yatırım yapmak isteyen başka ülkelerde korku yaratmak anlamına gelir” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’ya ihtiyacının üzerinde silah satmasının bölgeyi bir çakmak taşına çevirdiğini söyledi.

ABD’nin silah satış rakamlarının bölgesel ihtiyaçların çok ötesinde olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanı, bu durumun ABD’nin çok tehlikeli politikalar izlediğini gösterdiğini belirtti.