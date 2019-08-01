Ruhani'den ABD'ye 'Zarif' yanıtı: Çocukça davranış...

ABD'nin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım kararı almasına ilişkin açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘çocukça bir davranış’ yorumunda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Ruhani, "(Amerikalılar) Çocukça bir davranışta bulunma yoluna gitti. Çocukça olarak nitelemekten daha iyi bir yol yok. Hem her gün ‘biz önkoşul olmadan müzakere etmek istiyoruz’ diyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Bu da mantıklı düşünme gücünü yitirdiklerini gösteriyor. Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığıdır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Dışişleri Bakanımızın röportajlarından korkuyorlar. Beyaz Saray’ın temellerinin bilgili, sadık, diplomatik birinin kelimeleri ve mantığı karşısında sarsıldığı çok açık” diye konuştu.