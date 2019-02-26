Ruhani, Zarif’in istifasını henüz kabul etmedi

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada dün istifa ettiğini duyuran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifasının kabul edildiğine dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurması sonrası İran Cumhurbaşkanlığı’ndan istifanın kabul edildiğine dair haberlerin doğru olmadığı açıklaması geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Zarif’in istifasının Ruhani tarafından onaylandığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Öte yandan İRNA’nın haberine göre birçok milletvekili Ruhani’ye mektup yazarak Zarif’in istifasını kabul etmemesini talep etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in dünkü ani istifa açıklamasından birkaç saat sonra Cumhuri İslami adlı İran gazetesinde yayımlanan bir söyleşisinde “Dış politika için en ölümcül zehir onun bir parti ve fraksiyon kavgası meselesi haline gelmesidir” ifadeleri yer aldı.

Söyleşideki bu ifadeler istifasını açıklarken herhangi bir gerekçe sunmayan Zarif’in istifasına dair bir ipucu olarak yorumlandı.

Öte yandan Zarif'in istifa açıklaması öncesinde Ruhani, Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelmişti.



Zarif 2015 yılında imzalanan İran’ın nükleer anlaşması Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın baş müzakerecilerindendi. ABD geçen yıl Mayıs ayında anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran’a ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD VE İSRAİL'DEN İLK TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Zarif’in istifa açıklaması sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Zarif’in istifasını not ediyoruz. Buna bağlı kalacak mı göreceğiz” diye yazdı.

Pompeo “Her halükarda o ve Hasan Ruhani yozlaşmış dini mafyanın bostan korkuluklarıdır. Hamaney’in son kararı verdiğini biliyoruz. Bizim politikamız değişmedi. Rejim normal bir ülke gibi davranmalı ve halkına saygı duymalı” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından “Zarif gitti, şükürler olsun, burada olduğum sürece İran'ın nükleer silahları olmayacak" diye yazdı.

Zarif’in istifasıyla ilgili durumun bugün İran Meclisi’nde de gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan İRNA’nın aktardığına göre Zarif, kendisinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bazı diplomat ve yetkililerin de istifa etme kararı vermesi üzerine bir açıklama yaptı. Zarif açıklamasında “Dışişleri Bakanlığı’ndaki ve İran’ın dış misyonlarındaki tüm meslektaşlarıma bu türden adımlardan kaçınmaları ve ülkeyi savunmaya tamamen bağlı kalmaları konusunda naçizane çağrıda bulunuyorum” dedi.

