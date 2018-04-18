Ruhani: Uluslararası ilişkilerde çirkin bir emsal

İran Cumhurbaşkanı Ruhani dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısını 'uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal' diye nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısını “uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal” diye niteledi.

Sputnik’in Press Tv'den aktardığına göre Ruhani, Erdoğan'la görüşmesinde ABD-Fransa-İngiltere'nin Suriye'ye yönelik üçlü saldırısı hakkında "Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın Ankara ile devam eden işbirliğinin Suriye'deki gerilimi azaltmaya yardım edeceğine inandığını belirten Ruhani ülkesinin her zaman herhangi bir ülkede kimyasal silah kullanımını kınadığını söyledi.

Ancak Ruhani saldırı iddialarını soruşturmak için görevlendirilen OPCW heyetinin bulgularını açıklamadan önce saldırının gerçekleştiğine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı "Hiçbir şey kanıtlanmamışken ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) müfettişlerinin araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını açıklamamışken hiçbir ülkeye ya da ülkelere bir askeri eylem izni verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Ruhani, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da ay başında yaptıkları toplantıda başlıca gündem maddelerinin terörle mücadele, Suriye'de savaşı sonlandırma ve bölgede güvenliği sağlama olduğunu da vurguladı.

RUHANİ'DEN KOMŞU ÜLKELERE: SALDIRGANLIK AMAÇLAMIYORUZ

Ruhani bugün başkent Tahran'da “Ulusal Ordu Günü” nedeniyle yapılan etkinliklerde de bir konuşma yaptı. Törende askerlerin, savaş uçaklarının ve füzelerin geçişini izleyen Ruhani, İran'ın komşularına yönelik bir saldırganlık niyetinde olmadığını ancak savunma amacıyla gerekli olan tüm silahları üretmeyi sürdüreceğini duyurdu.