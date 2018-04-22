Ruhani: Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yazdığı mektupta, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığının yıl dönümü sebebiyle mektup yazdı.

Ruhani, mektupta "İran'ın Suriye halkı ve devletinin yanında olduğunu" belirterek, "Suriye'yi düşmanlardan korumayı sürdüreceklerini, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tamamında güvenlik ve istikrar sağlanması için çalışacaklarını" söyledi.

İran'ın 2014'ten beri Suriye'ye 8 milyar dolar doğrudan yardım yaptığı düşünülürken, Ruhani'nin mektubunda İran'ın "Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olacağı" belirtildi.