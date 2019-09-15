Ruhani: Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir

Yarın Ankara’da gerçekleşecek olan zirve için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'nin geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu ve kararı da onların vermesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye, İran ve Rusya arasında yarın Ankara'da düzenlenecek ‘Üçlü Zirvesi’ için Türkiye'ye gelmeden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye üzerine Rusya, İran ve Türkiye’nin yaptığı 5. Zirve olduğunu belirten Ruhani, bu ülkede terörizmle mücadelenin yanı sıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meselelerin üçlü zirvede ele alınacağını söyledi.

Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan üç ülkenin Astana süreciyle birlikte 2.5 yıldır devam ettirdiği görüşmelerin olumlu olduğunu söyleyen Ruhani, Ankara'daki toplantıda etkili adımların atılmasını ve üç ülkenin Suriye'nin geleceği için etkili anlaşmalara imza atacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı, basına yönelik "Sürekli olarak vurguladığımız şeyi yeniden vurguluyoruz; Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir" ifadelerini kullandı.

‘ABD’NİN VARLIĞI BÖLGENİN HUZURA KAVUŞMASINA ENGEL’

Ruhani, Suriye'de ABD'nin ve diğer güçlerin Fırat'ın doğusundaki yasadışı varlığının Suriye'nin bu bölgesinin huzura kavuşmasını engellediğini söyledi. Ruhani, İsrail’in düzenli saldırıları ve Golan Tepeleri’ni işgaline yönelikse "İsrail'in Suriye halkına ve altyapısına yönelik saldırıları üç ülke ve bölge ülkeleri için endişe vericidir." dedi.

‘YEMEN’DE SALDIRILARI ABD YÖNETİYOR’

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni desteklediği ve savaştaki bazı operasyonların doğrudan ABD tarafından yönetildiği söyleyen Ruhani, "Bölgede istikrarın olmasını istiyorsak ABD'nin işgali sona ermelidir. Bölge ve Yemen'deki sorunlar müzakere yoluyla çözülür. ABD, Yemen'de sorunlara yol açan müdahalesini itiraf etmek yerine başkalarını itham ediyor." yorumunda bulundu.

Suriye ve Yemen'deki sorunların bölge ülkeleri tarafından barış ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, "Bölgede gerçek güvenliğin sağlanması için ABD işgali ve İsrail rejiminin tahrik edici müdahalesi sona ermelidir. ABD'nin bölgedeki yanlış planları ve komploları dünya ülkeleri için endişeye yol açmıştır" dedi.