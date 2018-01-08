Ruhani: Sosyal medyaya erişim kalıcı olarak kesilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hükümetin en büyük onuru, vatandaşların bilgiye erişim hakkını savunmaktır. Vatandaşların sosyal medyaya erişimi kalıcı olarak kesilmemeli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomi Bakanı Mesut Kerbasiyan ve yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, “Hepimizin ana görevi İslam dini, İslam İnkılabı, ülke ve vatandaşlara hizmet sunmaktır” açıklamasında bulundu.

Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, mevcut sıkıntıların sorumlular ile genç kuşağın arasındaki mesafeden kaynaklandığını ifade eden Ruhani, hükümetin hazırladığı bütçe teklifiyle ilgili olarak, “Meclis'in asıl görevi bütçenin niteliği ve amacını değiştirmek değil. Bütçe teklifine destek sağlama, düzeltme ve iyi bir sonuca bağlamaktır” dedi.

İşsizlik ile fakirlik gibi sorunların konuşma yöntemleriyle çözülemeyeceğini kaydeden Hasan Ruhani, vatandaşların gerçekleri net bir şekilde öğrenebilmesi için herkesin açık bir şekilde konuşması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetin en büyük onuru, vatandaşların bilgiye erişim hakkını savunmaktır. Vatandaşların sosyal medyaya erişimi kalıcı olarak kesilmemeli. Bunun yanı sıra halkın iş hayatı da göz ardı edilmemelidir."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hazırlanan hükümet bütçesinde gençlerin istihdamı için de kapsamlı projelerin öngörüldüğünü aktardı.