Ruhani: Nükleer anlaşması biterse ABD tarihsel pişmanlık yaşar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmasının sona ermesi durumunda ABD'nin "tarihsel pişmanlık" yaşayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmayı sonlandırması durumunda "tarihsel pişmanlık" yaşayacağını söyledi.

Ruhani, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı herhangi bir karara karşılık verme planları olduğunu belirterek, "İlgili kurumlara ve İran Atom Enerjisi Örgütü'ne gereken direktifler verildi" diye konuştu.

Trump, Ocak ayından beri nükleer anlaşmasını eleştirerek, İran'ı anlaşmadan çekilmekle tehdit ediyor. Anlaşma İran'ın nükleer silah geliştirmemesi ve nükleer araştırmalarını sınırlaması karşılığında ülkeye yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

İran'ın nükleer araştırmalarını durdurmasına rağmen, ABD tarafı anlaşmaya uymuyor ve İran'a yaptırımların sürmesi için çabalıyor.

ABD yönetiminin "yeni anlaşma" yapmak için müzakere talebi İran tarafından kabul görmüyor.