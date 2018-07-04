Ruhani nükleer anlaşma için Batı Avrupa’yı geziyor

İran Başkanı Hasan Ruhani bu hafta içerisinde Batı Avrupa ülkelerine ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerin amacıysa 2015 nükleer anlaşmasının geleceği konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak.

İran Lideri Hasan Ruhani’nin Avusturya ve İsviçre gezisi kararı, Avusturya’nın 1 Temmuz’da Avrupa Birliği'nin başkanlığını üstlenmesinin ardından geldi. Ruhani, Avrupa gezisinde 2015'teki nükleer anlaşma üzerindeki belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı ve İran üzerindeki ekonomik yaptırımları arttırmıştı. İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya ise İran anlaşmaya uyduğu müddetçe kendilerinin de anlaşmaya sadık kalacaklarını açıklamışlardı.

Ruhani'nin İsviçre’de 2-3 Temmuz arasında kalması bekleniyor. Ruhani burada İsviçre Başkanı Alain Berset ve diğer yetkililerle görüşecek. İsviçre tarafından yapılan resmi açıklamada, "İran nükleer anlaşmasının kaydettiği ilerlemeyi korumanın ve bölgedeki nükleer silahların yayılmasını önlemenin yollarını" tartışılacakları belirtildi. Buna ek olarak görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin de tartışılacağı aktarıldı.

AVUSTURYA ANLAŞMAYI KORUMAYA SICAK BAKIYOR

4 Temmuz’da Ruhani Avusturya'lı mevkidaşı Başkan Alexander Van der Bellen ve Şansölye Sebastian Kurz'la Viyana'da görüşecek. Avusturya, AB'nin başkanlığını üstlendiği için bu görüşme ayrı bir önem arz ediyor.

Viyana'daki başkanlık ofisinden yapılan resmi açıklamada Avusturya’nın "AB’nin İran’la olan nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını" destekleyeceği ifadesi yer aldı.