Ruhani: İran yakıt konusunda kendine yeterliliğe yaklaşıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın yakıt konusunda kendisine yeterli olmaya yaklaştığını, yakın zamanda yakıt ihracına başlayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yakıt konusunda kendisine yeterli hale gelme hedefine yaklaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran'dan petrol almayı durdurmalarını istemişti.

Ruhani, televizyonda yaptığı konuşmasında "Düşmanlarımızın yaptırımlarının tehdidi altındayken, eğer benzin tüketimimizi kontrol altına alır ve azaltırsak, yakıt üretimi konusunda kendimize yeter hale geliriz" dedi.

OPEC üyesi İran, uzun süredir yakıt üretimi konusunda iç talebi karşılayamıyordu. Bu durumun sebebinin ülkenin rafineri kapasitesinin düşüklüğü ve ülkeye karşı uluslararası yaptırımlar olduğu belirtiliyor.

Günde 80 milyon litre olan benzin iç tüketimini azaltabileceklerini söyleyen Ruhani, bu durumda yakıt ihraç etmelerinin mümkün olacağını dile getirdi.