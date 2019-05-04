Ruhani: İran petrol dışı ihracatını artırmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD yaptırımlarına karşı İran’ın petrol ihracatına devam etmesi ve petrol dışı ihracatını da artırması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırımlarına direnmek için ülkesinin petrol ihracatına devam etmesi ama aynı zamanda petrol dışı ihracatını artırması gerektiğini söyledi.

ABD’nin İran’ın döviz rezervlerini azaltmayı hedeflediğini belirten Ruhani, “Biz buna karşılık dövize bağımlılığımızı azaltmalı, üretimi ve petrol dışı ihracatı artırarak gelirlerimizi yükseltmeliyiz” diye konuştu.

Geçen yıl İran’ın petrol dışı ihracatının 43 milyar dolar olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın ABD’nin yaptırımlarına direnmek için petrol dışı ihracatını artırması gerektiğini kaydetti.

ABD İran’dan petrol satın alan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkenin yaptırımlardan muafiyetine 2 Mayıs’tan itibaren son vermişti.

