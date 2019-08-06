Ruhani: Güvenliğimize zarar veren güvenlik bekleyemez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz' diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanlığı binasında çalışanlarla bir araya geldi.

Burada ABD ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik üzerine konuşan Ruhani, “İran'la barış tüm barışların anası, İran'la savaş da tüm savaşların anasıdır. Bölgedeki askerleriniz için güvenlik mi istiyorsunuz? O halde güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz. Barışa karşı barış, petrole karşı petrol. Siz bizim petrolümüzü engelleyip başkalarının petrol satmasını sağlayamazsınız" dedi.

ABD yaptırımlarına ilişkin de açıklama yapan Ruhani, "Biz daha önce de söyledik yine vurguluyoruz. İran müzakere ve diyalog ehlidir. ABD gerçekten müzakere istiyorsa her şeyden önce tüm yaptırımları kaldırmalıdır” diye konuştu.

Ruhani, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yaptırım kararı üzerine "Ön şartsız müzakere istediklerini söylüyorlar fakat ertesi gün Büyük Devrim Rehberi'ne (Hamaney) yaptırım uyguluyorlar. O zaman nasıl müzakere edeceğiz? Müzakereyi kabul etsek bununla ilgili nihai kararı kim verecek? Siz bizim anayasamızı biliyorsunuz. Rehber'in rızası olmadan müzakere nasıl olacak? Sonra yine müzakere istediklerini söylüyorlar. Ardından Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Kiminle müzakere edeceksiniz? Müzakerenin sorumlusu Dışişleri Bakanı'dır. Bir gün müzakere kararı alırsak sizinle konuşacak olan kendisidir” yorumunda bulundu.

'BOĞAZA KARŞI BOĞAZ'

İngiltere ile yaşanan tanker krizine ilişkin üzerine de konuşan Ruhani, "Boğaza karşı boğaz. Cebelitarık Boğazı'nı bize kapalı olup Hürmüz Boğazı'nın size açık olması gibi bir durum olamaz. Barış ve dostluk zamanlarında karşı tarafın ihlallerini görmezden geldik. Bugün sizin ihlallerinize neden izin verelim? Vermediğimizi de gördünüz. Devrim Muhafızları helikopterden tankerinize asker indirirken İngiliz savaş gemisi kenardan izliyordu. Müdahale edemedi"" dedi.