Ruhani: Eğer İran petrol ihraç edemezse hiçbir Körfez ülkesi ihracat yapamaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran’ın petrol ihracatının engellenmesi durumunda hiçbir Körfez ülkesinin petrol ihraç edemeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında “Amerika şunu bilmelidir ki İran petrol ihraç edemezse o zaman Körfez’den hiçbir ülke petrol ihraç edemez” dedi.

Ruhani tarafından, ABD yaptırımlarının başlamasından önce de dile getirilen bu sözler, Basra Körfezi'nin İran tarafından kapatılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD geçen ay İran’a başlattığı yaptırımlarla ülkenin petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamış ancak daha sonra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yaptırımlardan geçici muafiyet tanımıştı.

