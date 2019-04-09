Ruhani: Baskı sürerse IR8 santrifüjü üretiriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almasının kendi çıkarları açısından da yanlış bir karar olduğunu vurgulayarak ‘Baskı sürerse IR8 santrifüjü üretimine başlarız’ dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 13. Ulusal Nükleer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı “yabancı terör örgütleri listesi”ne almasına tepki gösterdi.

ABD’nin kararının yanlış olduğuna işaret eden Ruhani “Baskı sürerse IR8 santrifüjü üretimine başlarız” dedi.

İran devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında Ruhani, “Devrim Muhafızları halkımızı, devrimimizi korumak için canlarını feda ettiler. Bugün Amerika, Muhafızlara diş biliyor ve onları kara listeye alıyor” dedi.

Ruhani "Siz kimsiniz de devrimin kurumlarını terörist olarak yaftalıyorsunuz? Terörist grupları bölgedeki uluslara karşı bir araç olarak kullanmak istiyorsunuz ve dünya terörizminin lideri sizsiniz" dedi.

ABD’nin bu “yanlışının” İranlıların birleşmesi ve Muhafızlara halk desteğinin artmasıyla sonuçlanacağını dile getiren Ruhani, ABD’nin baskıyı sürdürmesi durumunda İran’ın IR8 ileri santrifüjlerinin üretimine başlayacağını söyledi. Ruhani, ABD’ye “Size söylüyorum, eğer baskıya devam ederseniz, IR8 ileri santrifüjlerinin seri üretimine başlarız” diye seslendi.

MİLLETVEKİLLERİ DEVRİM MUHAFIZLARININ ÜNİFORMALARIYLA MECLİS'E GELDİ

Öte yandan İran’da milletvekilleri bugün Meclis’teki oturuma Devrim Muhafızları’nın üniformalarını giyerek geldi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani de yaptığı konuşmada ABD’nin kararının "kendi ahmaklığının bir göstergesi olduğunu" söyledi. Laricani, IŞİD’in Irak ve Suriye’de İran’ın çabalarıyla yenildiğini hatırlatarak "İran Devrim Muhafızları’nın bölgedeki terörist gruplara en büyük darbeyi indirdiğini” söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ABD’nin bu kararının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seçim öncesi bir hediye olduğunu dile getirdi.

ABD yönetimi dün İran Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütü" listesine almış, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen "terör örgütü" olarak yaftalamıştı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de kararın ardından ABD ordusunun Ortadoğu'daki faaliyetlerini yürüten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) ile bağlantılı güçleri "terör örgütleri" listesine aldı.

