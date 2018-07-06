Ruhani: Avrupa’nın teklifi yeteri kadar iyi değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa ve Almanya'nın önerdiği tekliflerin çekilmesini dengeleme konusunda hayal kırıklığına yol açtığını söyleyerek, 'Avrupa'nın teklifi yeteri kadar iyi değil' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a dün, Avrupa’nın sunduğu ekonomik tedbirlerin ABD’nin nükleer anlaşmasından çekilmesini karşılama konusunda yetersiz olduğunu söyledi.

Ruhani "Avrupa tarafından sunulan ekonomik tedbirler paketi bütün ihtiyaçları karşılamıyor" dedi. Ruhani, Tahran televizyonunda yaptığı konuşmasında Tahran’ın, Cuma günü nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin dışişleri bakanlarının Viyana’da yapacağı toplantısında konuya değinileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Ruhani, benzer ifadeleri Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmesinde de tekrarlayarak Avrupa’nın sunduğu ekonomik paketin "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

İran lideri, Angela Merkel’e "Maalesef sunulan pakette bir eylem planı ve işbirliğinin devam etmesi için bir yol haritası yok. Avrupa Birliğinin daha önceki ifadelerinde olduğu gibi genel sözler bulunuyor" dedi.

ABD geçtiğimiz mayıs ayında, İran'la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmiş, anlaşmanın imzalanmasıyla kaldırılan yaptırımları uygulamaya başlamış ve 4 Kasım’dan itibaren İran’dan petrol alınmasının durdurulmasını istemişti. Anlaşmaya imza koyan Avrupa ülkeleri anlaşmayı kurtarmaya çalışacaklarını söylemişti.

Ruhani Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın petrol satmasına karşı yaptırımlar uygulaması öncesinde ülkesinin Birleşmiş Milletler Atom Enerji Ajansı ile işbirliği çalışmasını azaltabileceğini söyledi.