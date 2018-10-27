Ruhani: Avrupa, ABD’ye karşı İran’ın yanında

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bir yıl önce kimsenin Avrupa’nın ABD’ye karşı İran’ın yanında yer alacağına inanmayacağını ancak bugün ABD’nin müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis’te yaptığı konuşmasında ABD’nin İran’a karşı tutumu konusunda müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

Ruhani ABD’nin Tahran'a yeniden yaptırım uygulama kararına karşı "Avrupa’nın bile" İran’ın yanında yer aldığını belirtti.

Ruhani “ABD’nin bir karar alması ve geleneksel müttefiklerinin onu yüzüstü bırakması” gibi bir durumun sıklıkla gerçekleşen bir durum olmadığını belirten Ruhani, “Bir yıl önce Avrupa’nın Amerika’ya karşı İran’ın yanında duracağına kimse inanmazdı” diye konuştu.