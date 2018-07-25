Ruhani: ABD'nin her kof açıklamasına yanıt vermemize gerek yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ABD yetkililerinin 'kof tehditlerine' yanıt vermenin gereksiz olduğunu belirterek 'Onlara eylemle karşılık vermeliyiz' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da düzenlediği kabine toplantısında bazı ABD'li yetkililerin "kof tehditler" savurduğunu belirterek, bu açıklamalara yanıt vermenin gereksiz olduğunu söyledi.

Ruhani "Çok şey söyleniyor. Temelsiz, dayanaksız sözler. Bazı ABD'li yetkililer tarafından kof tehditler savruluyor. Her boş açıklamaya yanıt vermemize, onlarla tartışmamıza gerek yok. Onlara eylemle karşılık vermeliyiz" dedi.

Ruhani "Ulusumuzun direnişi, birliği, bütünlüğü, onların inisiyatifini ve yolunu tanımayarak direnişin yolunu benimsemesi ve onların planlarına nüfuz etmesi düşük seviyeli açıklamalarına en güçlü yanıtımızdır" diye konuştu.

