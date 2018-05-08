Ruhani: ABD anlaşmadan çekilirse İran sorunların üstesinden gelir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD anlaşmadan çekilirse, İran'ın yaşayacağı sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 3 sene önce imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmeyeceği ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Sputnik'in aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, ülkesinin "2-3 ay bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağını ancak bunun üstesinden geleceklerini" söyledi.

TRUMP'IN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Donald Trump, konuyla ilgili kararını Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak.

Trump'ın kararını vermesi için son gün 12 Mayıs'tı ancak ABD Başkanı'nın bu tarihi beklemediği görüldü.

'KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURMALIYIZ'

Ruhani ayrıca ülkesinin Batı ile yapıcı ilişkileri sürdürmeyi istediğini vurgulayarak "Dış politikamızın temeli dünya ile yapıcı ilişkilerdir. Yaptırım altında olsak da olmasak da kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Bu ülkemizin gelişimi için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bu arada İran Meclis Başkanı Ali Laricani de ABD'nin nükleer anlaşmadan olası çekilmesinin "İranlıları daha da birleştireceğini" belirtti. Meclisin resmi haber sitesi 'icana.ir'in aktardığına göre Laricani " Sayın Trump.. İçiniz rahat olsun. Nükleer konusundaki bu sadakat, büyük İran ulusunun ruhani liderin arkasında İslam Devrimi yolunda yürümeyi sürdürmesini teşvik edecek" ifadelerini kullandı.