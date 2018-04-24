Ruhani: ABD anlaşmadan çekilirse ciddi sonuçları olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi durumunda "ciddi sonuçlarla karşılaşacağını" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.

Ruhani, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "Beyaz Saray'dakilere sesleniyorum, sözlerinizi tutmazsanız İran hükümeti buna karşı duracaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşmasına ilişkin açıklamasında "Eğer birisi anlaşmaya ihanet ederse, bunun ciddi sonuçları olacağını görecektir" dedi.

İran, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiş, buna karşın anlaşmaya karşı olan Trump, anlaşmayı iptal edeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya ve Çin, anlaşmanın sabote edilmesine izin vermeyeceklerini bildirmişti.