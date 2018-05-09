Ruhani: 5+1 hükmünü kaybetti, 5 ülkeyle devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran anlaşmasından çıkma kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak 5+1'in hükmünü kaybettiğini, diğer 5 ülkeyle anlaşmanın devam edeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi. Ruhani, İran'la ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Başkan Donald Trump’ın açıklamasıyla ABD'nin çekilmesi kararının yasalara aykırı olduğunu, uluslararası anlaşmaların tanınmadığını söyledi.

"ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı” diyerek ABD'nin verdiği sözü tutmadığını, atılan adımın uluslararası anlaşmalara saygısızlık olduğunu ifade etti.

'TRUMP YÖNETİMİNİN TEK DESTEKÇİSİ İSRAİL'

“Trump yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir” diyen İran Cumhurbaşkanı, Trump'ın kararıyla birlikte 5+1'in hükmünü kaybettiğini, diğer 5 ülkeyle devam edeceklerini belirtti. Ruhani "Diğer 5 ülkenin yardımıyla istenen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.