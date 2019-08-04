RT Arapça'ya konuşan Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad bir yıl önce yakalandığı meme kanserini tamamen yendiğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, bir yıl önce yakalandığı meme kanserini tamamen yenerek sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

RT Arapça kanalı, Esma Esad’la evinde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Esad “Kanserin uzun, yorucu ve ağır bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bu yolculuğun hangi aşamasındasınız?” sorusuna “Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, tanrıya şükür bitti” yanıtını verdi.

“Yani kanseri yendiniz diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Esad “Evet. Tanrıya şükürler olsun kanseri tamamen yendim” dedi.

Suriye Haber Ajansı da haberi "Değerli arkadaşlar uzun bir aradan sonra size çok güzel bir haber veriyoruz. Bir yıl önce meme kanserine yakalanan Esma Esad ilk kez katıldığı tv programında hastalığı yendiğini açıkladı" diye duyurdu.

Esad'ın söyleşisinden bir bölümü RT Arabic Twitter'dan paylaştı: