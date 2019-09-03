Rotterdam'da düğün konvoyu yasağı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düğün konvoyunu uyaran bir polis memurunun dövülmesi üzerine belediye, düğün konvoylarına ilişkin yasaklar getirmeye hazırlanıyor. Kentin belediye başkanı Aboutaleb, konuya ilişkin Türk ve Fas kökenlilerle görüşmek istediğini belirtti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düğün konvoyunu uyaran bir polis memurunun dövülmesi üzerine belediye, düğün konvoylarına ilişkin yasaklar getirmeye hazırlanıyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, konvoylar ve sokak düğünlerinin önlenmesi konusunda Salı günü savcılık ve polis yetkilileri ile görüşecek.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kentin yerel televizyon kanalı Rijmond Tv'ye yaptığı açıklamada polis memurunun dövülmesini "skandal ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Rotterdam'da Türkiye ve Fas kökenlilerin elinde tuttuğu bir alt kültürle uğraştıklarını söyleyen Aboutaleb, şöyle konuştu:

"Sokakta gece yarılarına kadar süren düğün eğlenceleri, korna çalarak araç sürmek ve insanları uykusuz bırakmak gibi, geldikleri ülkelere ait görüntüleri burada da sürdürüyorlar. Bunun burada da mümkün olduğunu düşünüyorlar".

Düğün konvoylarında tehlikeli bir şekilde araçlardan sarkmak, bayrak sallamak, korna çalmak ve hız yapmak, toplulukların imajı açısından iyi olmadığını belirten Aboutaleb, konuya ilişkin Rotterdam'da yaşayan Türkiye ve Fas kökenlilerle görüşmek istediğini belirtti.

Geçen Cuma günü, Rotterdam'ın merkezinde bir düğün konvoyunu tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayeti üzerine durduran bir polis memuru, tartıştığı bir kişiyi gözaltına almak istediği sırada, konvoydaki bir başka kişi arkasından kafasına vurarak yere düşürmüştü.

Polis memuru, beyin sarsıntısı gerekçesiyle tedavi altına alınırken, damat da dahil 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polis memuruna arkadan saldırdığı belirtilen kişi ise halen aranıyor.

Polis memurunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.