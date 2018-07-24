Rosneft ile Exxon arasında 1,4 milyar dolarlık anlaşmazlık

Rus petrol devi Rosneft, Exxon Mobil'i 'haksız zenginleşme' iddiasıyla şikayet etti. İddianın kapsamı 1,4 milyar doları buluyor.

Rusya'nın petrol şirketi Rosneft, Exxon Mobil Corp.'a "haksız zenginleşme" iddiasıyla dava açtı. Rosneft, Sakhalin-1 bölgesine sahip tüm şirketleri toplamda 1,41 milyar dolar haksız zenginleşmeyle suçluyor.

Exxon, Rusya yaptırımları sebebiyle ülkedeki yatırımlarının büyük bölümünü geri çekmişti. Ancak Sakhalin-1'in yüzde 30'u Exxon'un elinde.

Konuyla ilgili açıklama yapan Exxon yönetimi, davanın farkında olduklarını ancak iddiaları kabul etmediklerini bildirdi.

Davanın sebebiyle ilgili detay verilmezken, Rosneft'in iddiasının 2015 yılından bu yılın Mayıs ayına kadar yapılan faaliyeti kapsadığı aktarılıyor.

Sakhalin-1 sahasında günde 200 bin varilin üzerinde ham petrol çıkartılıyor. Bu saha, Rusya'da uluslararası şirketlerin petrol çıkarttığı tek büyük yer konumunda.