Rosatom Başkanı: Patlama yeni bir teçhizat denemesi sırasında gerçekleşti

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Arkhangelsk bölgesindeki mühimmat deposunda gerçekleşen patlamanın yeni bir teçhizatın denemeleri sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Arkhangelsk bölgesindeki mühimmat deposunda gerçekleşen patlamanın yeni bir teçhizatın denemeleri sırasında gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada yaşamını yitirenler için düzenlenen veda töreninde konuşan Lihaçev, yaralanan görevlilerin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Törende yaşamını yitirenlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı ile devlet nişanı verildiğini duyuran Rosatom Gözlem Komitesi Başkanı Sergey Kriyenko ise “Ne yazık ki önceden ne kadar hesaplama yapsanız da ne kadar hazırlansanız da riski yüzde 100 ortadan kaldırmak mümkün değil” dedi.

Rosatom, aynı zamanda Türkiye’deki Akkuyu santralinin yapımını üstlenen firma olarak biliniyor.