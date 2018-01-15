Rosa Luxemburg ve Karl Liebkneckt Berlin'de anıldı

Katledilişilerinin 99'uncu yıldönümünde Rosa Luxemburg ve Karl Liebkneckt Berlin'de onbinler tarafından anıldı.

Karşı-devrim ile bastırılan Alman Kasım Devrimi sonucunda 15 Ocak 1919'da katledilen komünist hareketinin önderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebkneck adına 1920'den beri düzenlenen yürüyüş, bu yılda da Berlin'de hayat buldu.

Anaakım medya tarafından görmezden gelinen geleneksel Luxemburg-Liebkneck-Lenin yürüyüşünde, onbinlerce insan emperyalist savaş hazırlıklarını protesto eden sloganlar eşliğinde yürüdü.

Frankfurter Tor'dan saat 10:00'da başlayan yürüyüşe karşı sıkı güvenlik önlemi alınması dikkat çekiciydi. Polisin olağan sayıdan daha fazla olması, sık sık yürüyüşçüleri taciz eden müdahalelerde bulunması tepkiyle karşılandı.

TKP, DKP VE KKE İLE BİRLİKTE ÜÇLÜ KORTEJ OLUŞTURDU

Çok sayıda uluslararası örgütün de yer aldığı yürüyüşte Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü de katıldı. Alman Komünist Partisi (DKP), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile üçlü kortej oluşturan TKP Almanya Örgütü, ''Barbarlığa Karşı Sosyalizm, Sosyalizm İçin Devrim, Devrim İçin Parti'' pankartı ve bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Yürüyüş alanına yaklaşık yüz metre kala TKP'lilerin polis tarafından durdurulması gerginliğe yol açtı. Polis, bir başka kortejde 3 kişiyi gözaltına aldı.

Frankfurter Tor'da başlayan yürüyüş Sosyalistler Mezarlığı adı verilen anıt meydanında sona erdi.

XXIII. ULUSLARARASI ROSA LUXEMBURG KONFERANSI'NA İLGİ YÜKSEKTİ

Cumartesi günü Junge Welt gazetesi tarafından düzenlenen XXIII. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı'na 2700 ziyaretçinin katıldığı belirtildi.

Klasik sömürgecilik tarafından talan edilen Afrika kıtasının emperyalizm tarafından günümüzde yeniden sömürü ilişkileri içinde yönetilmesinin ana tema olarak belirlendiği konferansa ilginin yüksek olduğu belirtildi. ''İktidarı talep edin'' sloganının belirlendiği konferansın son bölümünde söz alan DKP Genel Başkanı Patrik Köbele, Alman emperyalizminin Afrika'nın yeniden sömürgeleştirilmesindeki rolüne dikkat çekti.

Köbele, 24 Eylül seçimlerinde ''KKE ve TKP'li yoldaşların DKP'ye verdiği desteği selamladığı''nı belirtti.