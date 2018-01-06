Romanya'dan Kudüs kararı

Romanya’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağı bildirildi.

Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM’deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya’nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu’nda çekimser oy kullanan Romanya’nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin’in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.