Romanya'da çocuk cinayetinde polis ihmali: İkinci bakan da istifa etti

Romanya'da 15 yaşında bir çocuğun kaçırılıp öldürülmesinde polisin ihmaline tepkiler sürüyor. Skandalın ardından istifa eden eski içişleri bakanının yerine 6 gün önce atanan Nicolae Moga da istifa etti.

Romanya’da altı gün önce göreve gelen İçişleri Bakanı Nicolae Moga bugün istifasını sundu. Moga 15 yaşında bir kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmesinde polisin ihmalinin ortaya çıkmasının ardından istifa eden Carmen Dan’ın yerine getirilmişti.

15 yaşındaki Alexandra Macesanu geçen hafta ülkenin güneyindeki Caracal kenti yakınlarında kaçırılmış, cinsel istismara uğramış ve öldürülmüştü.

Macesanu’nun kaçırıldığı evden defalarca acil yardım hattını arayarak ihbarda bulunduğu ve cinsel şiddete uğradığını bildirdiğini ancak polisin eve 19 saat sonra gittiği ortaya çıkmıştı.

Geçen cuma günü ülkede düzenlenen yolsuzluk protestolarının gündeminde Macesanu’nun öldürülmesinde polisin ihmali olduğu da vardı.

Romanya’nın en kısa süreli İçişleri Bakanı olan Moga bugün yaptığı basın toplantısında bakanlığa bağlı "bazı çalışanların eksikliklerinin" kurumun saygınlığını zedelediğini söyledi.

Öte yandan Macesanu’nun öldürülmeden önce defalarca aradığı acil yardım hattının sorumlusu olan Özel Telekominikasyon Servisi başkanı da istifa etti.