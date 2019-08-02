Romanya’da cinayet kurbanı 15 yaşındaki Macesanu'yu suçlayan bakan görevden alındı

Romanya’da otostop yaparken kaçırılıp öldürülen 15 yaşındaki Alexandra Macesanu olayında polisin ihmalinin ortaya çıkmasının ardından iki bakan istifa etmişti. Bugün canlı yayında ‘yabancıların arabalarına binmemesi gerektiğini bilmeliydi’ sözlerini sarf eden eğitim bakanı da tepkilerin ardından görevden alındı.

Romanya'da 15 yaşındaki Alexandra Macesanu geçen hafta ülkenin güneyindeki Caracal kenti yakınlarında kaçırılmış, cinsel istismara uğramış ve öldürülmüştü.

Macesanu’nun kaçırıldığı evden defalarca acil yardım hattını arayarak ihbarda bulunduğu ve cinsel şiddete uğradığını bildirdiğini ancak polisin eve 19 saat sonra gittiği ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından önce İçişleri Bakanı Carmen Dan, ardından da yerine gelen Nicolae Moga istifa etmişti. Macesanu’nun öldürülmeden önce defalarca aradığı acil yardım hattının sorumlusu olan Özel Telekomünikasyon Servisi başkanı da istifa etmişti.

15 yaşındaki genç kadının öldürülmesi üzerine canlı yayında "yabancıların arabalarına binmemesi gerektiğini bilmeliydi" sözlerini sarf eden Eğitim Bakanı Ecaterina Andronescu da bu sözlerinin ardından görevden alındı. Öldürülmesinde suçun genç kadına ait olduğunu ima eden bakanın görevine Başbakan Viorica Dancila tarafından son verildi.

Başbakan Dancila, görevden alınan Andronescu’nun sözlerinin “Çocukların kaçırma, suistimal ve insan kaçakçılığından korunması gerektiği konusunda anlayıştan yoksun olduğunu gösterdiğini" söyledi. Dancila "Sorumsuzca ve hükümetin konumunu yansıtmayan bir tutum. Liderlik ettiğim kabine ile ilişkilendirilmesini istemiyorum” açıklamasında bulundu.