Roma'nın en önemli ticari getirisi: Papalık makamı

Kâbe nasıl Suudi Arabistan'ın en büyük turizm gelirlerinden biriyse, Vatikan'da Kutsal Sandalye'de oturan Papa da Roma için bir o kadar önemli turizm geliri kaynağı. Papalık kurumundan ziyade Papa'ların kendilerinin ilgi odağı olduğuna dikkat çekilen makalede, yılda ortalama 2,5 milyon turist/hacının Vatikan'ı ziyaret ettiğini belirtiyor.

Kâbe nasıl Suudi Arabistan'ın en büyük turizm gelirlerinden biri ise, Vatikan'da Kutsal Sandalye'de oturan Papa da Roma için bir o kadar önemli turizm kaynağı.

Alman Süddeutsche Zeitung'dan Oliver Meiler, "Roma'nın en önemli ticari geliri" olarak nitelediği Papalık makamını, "turizm için mıknatıs" olarak tanımlıyor.

"Kutsal sandalye ne kadar tanınıp öne çıkarsa, o oranda da ticari gelir artıyor" saptamasında bulunuyor Meiler.

Papalık kurumundan ziyade Papa'ların kendilerinin ilgi odağı olduğuna dikkat çekilen makalede, yılda ortalama 2,5 milyon turist/hacının Vatikan'ı ziyaret ettiğini belirtiyor.

TURİST/HACI ZİYARETİNDE REKOR SAYI PAPA II. YOHANNES PAUL'DA

2000 yılında dönemin papası II. Yohannes Paul'ü ziyaret eden turist/hacı sayısının 8,5 milyon sayıya ulaştığı da kaydedilen veriler arasında.

Papa XVI. Benedikt'i ziyaret sayısı yılda ortalama 2-3 milyon civarında iken, Papa Françis'i 2013'te ziyarete giden turist/hacı sayısı 6,6 milyon olarak açıklanıyor.

Bu sayı 2015'de 5,9 milyon iken bir sonraki yılda 3,2 milyona geriliyor. Bunun nedeni olarak ise, ''artan terör tehdidi'' olarak izah ediliyor.

Bir de bol fotoğraflı, az yazılı ''Papa'ya özel mecmua''nın yayımlandığına dikkat çekiliyor: ''Il mio Papa''. Bir avro 20 sente satılan magazin dergisinin de papa ilgisini diri tutmayı amaçladığına işaret ediliyor.

Kaynak:

http://www.sueddeutsche.de/politik/vatikan-franziskus-ein-magnet-fuer-den-tourismus-roms-wichtigstes-geschaeft-1.3807768