Roman Abramoviç'in İngiltere vizesi yenilenmedi

İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in üç hafta önce süresi dolan İngiltere vizesi yenilenmedi. İngiltere Başbakanı May'in sözcüsü, hükümetin konuya dair yorum yapamayacağını belirtti.

Premier Lig kulübü Chelsea'nin sahibi olarak ünlenen Rus milyarder Roman Abramoviç'in süresi dolan İngiltere vizesi standart prosedür gereği yenilenme aşamasındayken, sürecin "normalden fazla uzun" sürdüğü ve vizenin hala yenilenmediği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, hükümetin Rus milyarder Roman Abramoviç'in vizesinin neden yenilenmediğine dair bir yorum yapamayacağını açıkladı.

Mart ayında eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesi ve İngiltere'nin Rusya'yı sorumlu tutmasından beri iki ülke arasındaki siyasi gerginlik güncelliğini koruyor.

Ancak Abramoviç'in vizesinin neden yenilenmediği henüz bilinmiyor.