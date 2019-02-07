Roger Waters'dan Venezuela çağrısı: Trump'ın darbesini durdurun

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Venezuela'ya ilişkin açıklama yaparak 'Venezuela'da Trump darbesini durdurun' dedi.

Pink Floyd kurucularından Roger Waters, Venezuela'daki sürece ilişkin açıklamada bulundu. Waters, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye müdahalesine tepki göstererek, "Venezuela'da Trump darbesini durdurun" dedi.

ABD'nin Venezuela'da gerçek demokrasiyi yok ettiğini belirten Waters, ABD'den "Venezuela halkını rahat bırakmasını" istedi.

ABD destekli Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan etmiş, Trump yönetimi ve ABD yanlısı hükümetler bu darbe girişimini desteklemişti.

Venezuela'nın petrol endüstrisini hedef alan ABD, ülkenin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulamaya başladı.