Roger Waters, kupa tanıtımına Filistin kefiyesiyle çıktı

Pink Floyd'un kurucu üyelerinden olan ve Filistin’le dayanışma eylemleriyle bilinen Roger Waters, tenis turnuvası Fransa Açık Erkekler Kategorisi'nin kupa tanıtımına Filistin kefiyesiyle çıktı.

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından aktivist Roger Waters, tenis turnuvası Fransa Açık Erkekler Kategorisi final öncesi töreninde Filistin kefiyesi giydi.

Roland Garros'ta Avusturyalı Dominic Thiem ve İspanyol Rafael Nadal arasında oynanan maç öncesi kupayı tanıtan Waters'a ünlü Fransız oyuncu Lea Seydoux eşlik etti.

Setleri 6-4, 6-3 ve 6-2'yle kazanan Nadal, 17'nci Grand Slam ve 11'inci Fransız Açık Şampiyonluğu'na ulaştı.

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın 2011'de Filistin yanlısı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'ne üye olduğu ve daha öncesinde de hareketi desteklediği biliniyor.